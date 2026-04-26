Gli inquirenti hanno ricostruito il piano dell’individuo coinvolto in un tentativo di attentato durante un evento con un ex presidente. È emerso che aveva pianificato il viaggio in treno da Los Angeles, soggiornato in un albergo e acquistato armi diversi anni prima. Durante la notte, sono state eseguite perquisizioni nella sua abitazione di Torrance, e i tecnici stanno analizzando i dispositivi elettronici trovati. Sono inoltre in corso interrogatori con persone che lo conoscevano.

La perquisizione notturna nella sua abitazione di Torrance, in California, il lavoro dei tecnici per scovare qualsiasi minima informazione nei dispositivi elettronici di sua proprietà e gli interrogatori, già iniziati, tra chi lo conosceva. Adesso che il presidente americano Donald Trump, i membri della sua amministrazione e tutti i presenti alla cena organizzata dalla Casa Bianca con i giornalisti sono al sicuro, i servizi di sicurezza americani stanno cercando senza sosta informazioni che permettano loro di ricostruire il piano orchestrato da Cole Tomas Allen, l’insegnante part-time e sviluppatore di videogiochi 31enne che nella notte di sabato ha fatto irruzione all’ Hilton Washington hotel aprendo il fuoco e ferendo un agente del Secret Service.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco il piano dell’attentatore alla cena con Donald Trump: il viaggio in treno da Los Angeles, la camera d’albergo e le armi acquistate anni prima

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