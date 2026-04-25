Sfuma l’incontro Usa-Iran in Pakistan Trump annulla la missione di Witkoff e Kushner | Inutile se vogliono ci chiamano – La diretta

L'incontro tra rappresentanti statunitensi e iraniani in Pakistan è stato annullato, con l'amministrazione americana che ha deciso di non proseguire con la missione. In precedenza, due funzionari, uno coinvolto in investimenti immobiliari e l’altro ex consigliere del presidente, erano partiti con l’intenzione di incontrare i colleghi iraniani. Tuttavia, l’amministrazione ha comunicato che l’iniziativa è considerata inutile e che, se ci fosse bisogno, i contatti possono avvenire direttamente.

Steve Witkoff e Jared Kushner sono partiti oggi per Islamabad con l’obiettivo di incontrare la delegazione iraniana. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è già atterrato nella capitale pachistana per valutare le proposte di Teheran, che il Pakistan trasmetterà poi a Washington. Secondo fonti pachistane citate da Reuters, sarà Araghchi a discutere, dopo che il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf si era dimesso dalla guida della squadra negoziale per le critiche dei falchi, sostituito da Araghchi, già protagonista dell’accordo sul nucleare del 2015. Le minacce di Hegseth e lo spiraglio tra Israele e Libano. Sul piano militare, il segretario alla Guerra Pete Hegseth ha ribadito che, in assenza di « un buon accordo», le forze armate americane sono pronte a colpire di nuovo l’Iran.🔗 Leggi su Open.online

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#Iran, #Araghchi consegna al #Pakistan la risposta di Teheran alle proposte Usa - #IranWar x.com

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