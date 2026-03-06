Chi sono i protagonisti dell' agghiacciante aggressione sul bus

Un uomo di 39 anni, originario di Pianura, è stato coinvolto in un’aggressione avvenuta a bordo di un bus. L’uomo, identificato come Antonio Meglio, ha una storia personale caratterizzata da problemi di natura psichiatrica. L’incidente ha attirato l’attenzione dei testimoni e delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto. La vicenda si svolge nel contesto di un episodio di violenza su un mezzo pubblico.

L'aggressore si chiama Antonio Meglio, 39 anni, originario di Pianura, alle spalle una storia fatta di problemi psichiatrici. La vittima è Alessia Viola, 32 anni, penalista nota per la sua preparazione e la sua sensibilità, e stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Sono i protagonisti dell'agghiacciante sequenza dell'orrore che si è vista nella serata di ieri sull'autobus della linea C32 che era arrivato in via Simone Martini. E' durata circa un quarto d'ora l'aggressione, con l'uomo che all'improvviso ha colpito almeno due volte Alessia, al volto e alle braccia che aveva alzato nel disperato tentativo di difendersi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sangue sul bus, follia in Italia: l’aggressione shock con un coltelloMomenti di paura nella periferia est di Roma, dove un autista Atac è stato accoltellato nella serata di lunedì 15 dicembre 2025 mentre era in...

Aggressione sul bus Cotral a Fiumicino: controllore colpito da un ragazzo senza bigliettoUn controllore del Cotral è stato aggredito da un ragazzo trovato senza biglietto sull'autobus.

