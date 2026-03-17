Durante il processo per il femminicidio di Ilaria Sula, l’imputato ha confessato di averla colpita ripetutamente al volto, descrivendo un momento in cui si è sentito sopraffatto da un senso di confusione e intensi sentimenti negativi. In aula ha raccontato di aver avuto un momento di perdita di controllo, quando si è reso conto delle sue azioni.

«Non so spiegare cosa mi è preso. È come se mi fosse sceso un velo sugli occhi. Sentivo un misto di emozioni negative, non mi ricordo quante volte l’ho colpita sul volto. Sicuramente più di due». È l’agghiacciante narrazione del “raptus”, di quel fumo cognitivo che diventa fuoco omicidiario, evocato spesso da chi non sa, o non vuole dare, un senso all’orrore, quella pronunciata nell’aula bunker di Rebibbia da Mark Antony Samson. Il ventiquattrenne reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula, ha deposto oggi davanti alla terza Corte d’Assise di Roma. Ripercorrendo i tragici momenti di quel terribile 23 marzo 2025. Ilaria, appena 22 anni, fu uccisa con tre coltellate al collo nell’appartamento di Via Homs, nel quartiere Africano, e poi abbandonata in una valigia in un dirupo a Capranica Prenestina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Femminicidio Ilaria Sula, agghiacciante l’assassino in aula: mi è sceso un velo sugli occhi, l’ho colpita al volto non so quante volte

Articoli correlati

Femminicidio di Ilaria Sula, Samson in aula: «L’ho colpita al volto non so quante volte. Avevo un velo sugli occhi»Mark Antony Samson si è presentato oggi, martedì 17 marzo, nell’aula bunker di Rebibbia, davanti alla terza Corte d’Assise di Roma, dove è imputato...

Femminicidio Ilaria Sula, Samson in aula:“Non so cosa mi è preso, l’ho colpita al volto”Deposizione del 23enne reo confesso per l’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula.

Una raccolta di contenuti su Femminicidio Ilaria Sula

Argomenti discussi: Crans-Montana, il racconto di Eleonora sopravvissuta all'incendio: Sono stata spinta dentro, porta bloccata.

Mark Samson e il femminicidio di Ilaria Sula, dal non so cosa mi è preso alla madre da tutelareFemminicidio Ilaria Sula, Mark Samson parla in aula durante il processo: Non so quante volte l'ho colpita. Malore per la madre della vittima ... virgilio.it

Femminicidio Ilaria Sula, la confessione di Mark Samson in aulaTesta alta, sguardo fisso e un tono di voce piatto, quasi privo di incrinature emotive. Si è presentato così Mark Samson, 24 anni, davanti alla terza Corte d’Assise di Roma nell'aula bunker di Rebibbi ... msn.com