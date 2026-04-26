Truffa della rapina in gioielleria l' anziana non cade nella trappola e fa arrestare due persone

Un’anziana donna è riuscita a evitare una trappola durante una rapina in gioielleria, chiamando immediatamente le forze dell’ordine. I due uomini che avevano tentato di raggirarla sono stati arrestati poco dopo. La donna, che non ha ceduto alle richieste dei malviventi, ha fornito dettagli utili alle autorità, che sono intervenute rapidamente sul posto. La vicenda si è conclusa con il fermo dei sospettati.

Non solo non è caduta nel tranello, ma ha a sua volta tratto in inganno i truffatori chiamando subito i carabinieri. Il fatto è successo nella giornata di venerdì 24 aprile nella frazione di Torre dove due giovani di 19 e 20 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentata truffa. La coppia.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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