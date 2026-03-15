L’allarme della zia e il fumo killer | muore figlio devoto tornato dalla Germania per assistere gli anziani genitori

Da agrigentonotizie.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è consumata a Sant'Angelo Muxaro, dove un uomo, tornato dalla Germania per aiutare i genitori anziani, è morto a seguito di un incidente legato al fumo. La zia aveva lanciato l’allarme prima dell’incidente, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La sua visita annuale si è conclusa in modo drammatico, lasciando la comunità sgomenta.

Era tornato a Sant'Angelo Muxaro, così come faceva quasi ogni estate, per stare accanto a mamma e papà. Gli anziani genitori, ospiti di una casa di riposo del paese, non stavano bene. Da figlio premuroso e affettuoso, per non lasciarli soli in questi momenti di difficoltà, aveva lasciato la sua. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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