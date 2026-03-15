L’allarme della zia e il fumo killer | muore figlio devoto tornato dalla Germania per assistere gli anziani genitori

Una tragedia si è consumata a Sant'Angelo Muxaro, dove un uomo, tornato dalla Germania per aiutare i genitori anziani, è morto a seguito di un incidente legato al fumo. La zia aveva lanciato l’allarme prima dell’incidente, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La sua visita annuale si è conclusa in modo drammatico, lasciando la comunità sgomenta.