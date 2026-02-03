Campagne di prevenzione supporto psicologico e podcast contro le truffe agli anziani

Nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a Bergamo, è stato firmato un nuovo accordo tra Prefettura e Comune. L’obiettivo è rafforzare le misure di prevenzione contro le truffe agli anziani. Verranno attivati campagne informative, supporto psicologico e podcast dedicati a sensibilizzare le persone più a rischio. Le autorità vogliono mettere in campo strumenti concreti per proteggere gli anziani da truffatori sempre più sofisticati.

Nel corso di una recente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato rinnovato il Protocollo d’intesa tra la Prefettura di Bergamo e il Comune capoluogo per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno delle truffe nei confronti di persone anziane. L’intesa permetterà al Comune di Bergamo di accedere a un finanziamento di oltre 17.000 euro messo a disposizione dal Ministero dell’Interno con le risorse del Fondo Unico Giustizia, con cui saranno portate avanti campagne di tipo divulgativo e formativo, nonché interventi di supporto, anche psicologico, per scongiurare eventuali situazioni di rischio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La polizia locale di Lecce amplia la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani con una presenza allo stadio di Via del Mare.

I Carabinieri di Avellino continuano a organizzare incontri nelle comunità per sensibilizzare anziani e giovani sui rischi delle truffe.

