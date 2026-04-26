Trovato un cadavere a Monza

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, a Monza, un uomo è stato rinvenuto senza vita in via Marsala, vicino al canale Villoresi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine per le prime verifiche. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso o sulla presenza di eventuali testimoni. La zona è stata chiusa per gli accertamenti investigativi.

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di sabato 25 aprile a Monza, in via Marsala. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato nei pressi del canale Villoresi.L’allarme è scattato intorno alle 18.30: sul posto sono giunti i poliziotti della questura di Monza, i vigili del fuoco.🔗 Leggi su Monzatoday.it Buongiorno Brianza 25/11: dal cadavere trovato a Monza all'impresa dell'Hrc, le ultime Notizie correlate Un uomo trovato cadavere in ArnoArezzo, 28 febbraio 2026 – È stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri il corpo senza vita dell'uomo scomparso nelle ore precedenti nella zona di... Trovato cadavere di donna / FOTOIl cadavere di una donna è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, nell'area dell'ex Cnr di Scandicci. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trovato un cadavere a Monza; ?Trovato un cadavere nel locale caldaie: era lì da mesi; Siniscola, dramma dell’emarginazione: cadavere all’interno dell’ex Sardocalce; Identificato il corpo trovato nel Po un mese fa. Trovato un cadavere nei boschi a Brinzio, l’uomo indossava abiti invernali: la morte settimane faA dare l’allarme sono stati alcuni escursionisti. Sul posto sono subito arrivati i tecnici del Cnsas, il soccorso alpino e speleologico della Stazione di Varese oltre ai carabinieri ... ilgiorno.it Drammatico ritrovamento a Monza: il cadavere di un uomo è stato scoperto in un orto lungo il Canale Villoresi. Indagini in corso.Trovato il cadavere di un uomo a Monza, in un orto lungo il Canale Villoresi. Indagini in corso per identificarlo. monza-news.it UOMO TROVATO SENZA VITA IN ACQUA A VENEZIA, INTERVENTO DAVANTI ALLA STAZIONE FS Intervento questa mattina a Venezia, in acqua di fronte al palazzo della Regione, nei pressi della stazione ferroviaria, dove è stato rinvenuto il corpo senza vit - facebook.com facebook Zazzaroni: "È stato trovato un simpatico modo per festeggiare i vent’anni di Calciopoli" x.com