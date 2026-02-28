Un uomo trovato cadavere in Arno

Un uomo è stato trovato morto nel fiume Arno nel pomeriggio di ieri. La scoperta è avvenuta nella zona di Santa Mama, nel territorio di Rassina, nel comune di Castel Focognano, in provincia di Arezzo. La polizia ha recuperato il corpo e sta indagando sulle circostanze del decesso. La scomparsa dell’uomo era stata segnalata nelle ore precedenti.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – È stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri il corpo senza vita dell'uomo scomparso nelle ore precedenti nella zona di Santa Mama, nel territorio di Rassina, nel comune di Castel Foognano ( Arezzo), in Casentino. Le ricerche, avviate poco prima delle ore 14, hanno impegnato il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo con il personale del distaccamento di Bibbiena, allertato dai carabinieri della stazione di Rassina. I militari, durante una prima battuta nella zona, avevano individuato il cappotto e il cappello dello scomparso nei pressi del Santa Mama, vicino al fiume Arno. Un elemento che ha concentrato immediatamente le operazioni lungo il corso d'acqua.