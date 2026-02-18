Trovato cadavere di donna FOTO

Una donna è stata trovata morta questa mattina nell’area dell’ex Cnr di Scandicci. La scoperta è stata fatta da un passante che ha segnalato la presenza del corpo senza vita. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause del decesso. La polizia ha isolato l’area e sta ascoltando testimoni per capire cosa sia accaduto. La vittima ancora senza identità, si trova in una zona poco frequentata.

Il cadavere di una donna è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, nell'area dell'ex Cnr di Scandicci. Sul posto si sono recati i carabinieri con la squadra scientifica e il magistrato di turno, Alessandra Falcone. Presente anche la polizia municipale di Scandicci, l'area è stata interdetta per permettere i rilievi. Non nota ancora l'identità della vittima. Secondo quanto si apprende la donna sarebbe stata decapitata.