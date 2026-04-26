Trovato morto in casa nel Salernitano

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno. La scoperta è avvenuta in via Indipendenza, dove i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. Nessun dettaglio sulle circostanze al momento è stato reso noto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 50 anni è stato trovato morto nella propria abitazione nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno, in via Indipendenza. La scoperta è avvenuta questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo, secondo quanto si apprende, viveva da solo e svolgeva lavori in ambito agricolo. Al momento non sono note le cause del decesso e, secondo le prime valutazioni, non si escludono anche ipotesi legate a cause naturali. Nessuna pista viene comunque esclusa dagli investigatori.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trovato morto in casa nel Salernitano News - Neonato di 2 mesi muore nella culla nel Salernitano. 31/12/2025 Notizie correlate Dramma nel salernitano, uomo trovato morto in casa: si indagaSulla vicenda indaga la Procura di Lagonegro, che ha disposto un esame esterno sul corpo, affidato al medico legale Adamo Maiese Un uomo di 58 anni è... Leggi anche: Tragedia nel salernitano: trovato morto il 64enne scomparso dalla casa di riposo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terracina: uomo trovato morto in casa, indagini in corso; SETTANTENNE TROVATO MORTO IN CASA A PRIVERNO; Borgoforte, 50enne trovato morto in casa: allarme dato da un collega; Imprenditore di Tarquinia trovato morto in casa dai familiari. Trovato morto in casa ad Atena Lucana, indagini sulla morte di un 50enne salernitanoUn uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno. Sul posto i carabinieri di Sala Consilina. fanpage.it Trovato morto in casa nel SalernitanoUn uomo di 50 anni è stato trovato morto nella propria abitazione nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno, in via Indipendenza. ?La scoperta è avvenuta questa mattina. (ANSA) ... ansa.it Un 50nne di Atena Lucana, in provincia di Salerno, è stato trovato morto nella propria abitazione, in pieno centro storico. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che stanno indagando per ricostruire la vicenda - facebook.com facebook Vasto, giovane di 21 anni trovato morto nel garage di un condominio: si sospetta un omicidio x.com