Tragedia nel salernitano | trovato morto il 64enne scomparso dalla casa di riposo

Questa mattina, a Castelcivita, è stata trovata morta la 66enne Franco Sabetta, scomparso dalla casa di riposo ieri. La notizia ha sconvolto i familiari e gli operatori della struttura, che si erano già preoccupati per la sua scomparsa. Ora si attende l’autopsia per capire cosa sia successo.

Il giorno dopo l'angoscia, la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Franco Sabetta, 66enne di Aquara, scomparso da ieri dalla casa di riposo di Castelcivita, è stato ritrovato privo di vita questa mattina. Il corpo dell'uomo è stato individuato nel fiume Calore, in un punto non lontano.

