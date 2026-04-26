Nelle prime ore di questa mattina è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una donna tra i capannoni di un’area industriale. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe entrata in una via interna del parcheggio, vicino a una ditta di trasporti, e avrebbe appiccato il fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

È difficile da pensare, ma sembra proprio che sia andata così. Una donna si sarebbe introdotta in una stradina interna di un parcheggio, nei pressi di una ditta di trasporti, per poi darsi fuoco. È stato trovato così il corpo carbonizzato di una donna, non ancora identificata, tra i capannoni di una zona industriale di Peschiera Borromeo, nelle vicinanze della Paullese. Il ritrovamento è avvenuto in via Giusti, una zona periferica e poco distante da un centro commerciale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del Comando provinciale di Milano per i rilievi e le prime indagini. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un gesto volontario e tragico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trovato corpo carbonizzato tra i capannoni

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