Trovato un cadavere nelle campagne del Cuneese | si indaga sull'ipotesi di un'esecuzione

Un uomo è stato trovato morto nelle campagne di Bra, in provincia di Cuneo. La vittima, ancora senza nome, presentava ferite da arma da fuoco alla nuca. Il ritrovamento è avvenuto ieri mattina, vicino a un campo di mais. La polizia sta raccogliendo prove e ascoltando testimoni per capire cosa sia successo. Si ipotizza che possa trattarsi di un episodio legato a un sopralluogo di un bracciante. Le indagini continuano.

Nelle campagne del Cuneese, precisamente a Bra, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. La vittima, la cui identità è ancora sconosciuta, aveva ferite da arma da fuoco sulla nuca. Si indaga sull'ipotesi di un'esecuzione nell'ambito di un regolamento di conti.