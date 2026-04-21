Caserta trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti | avvolto in una busta e sepolto da pietre

A circa un mese dalla sua scomparsa, il corpo di Vincenzo Iannitti è stato rinvenuto a Caserta. L’uomo era stato visto l’ultima volta nella zona di San Castrese. Il cadavere, avvolto in una busta e sepolto sotto alcune pietre, è stato scoperto da un passante che ha segnalato la presenza alle forze dell’ordine. Le autorità stanno ora indagando sulle circostanze di questa scoperta e sulla possibile matrice dell’evento.

È stato trovato morto Vincenzo Ianniti, il 20enne casertano scomparso ormai oltre un mese fa. Il cadavere è stato individuato in un locale interrato di un'abitazione in ristrutturazione a San Castrese, la frazione di Sessa Aurunca dove il giovane viveva. Non è al momento chiaro chi lo abbia ucciso e perché. Nella serata di ieri sera, una persona è stata condotta in caserma e interrogata dai pm per diverse ore. Ora si attende l'autopsia che chiarirà con maggiore precisione quando e come il 20enne è deceduto. La procura indaga per omicidio., Di Vincenzo Ianniti non c'erano tracce dal 18 marzo scorso, da quando era uscito di casa forse per fare una passeggiata.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caserta, trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti: avvolto in una busta e sepolto da pietre Notizie correlate Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in caserma; Cadavere a Sessa Aurunca, potrebbe essere Vincenzo Iannitti; Sessa Aurunca, trovato morto il 20enne Vincenzo Iannitti: si indaga per omicidio. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di ... ilgazzettino.it Caserta, trovato morto Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca. Era scomparso a marzo. Fermato un sospettatoUn corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un immobile in ristrutturazione nel Casertano. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri in un locale interrato di un'abitazione situa ... fanpage.it Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si er - facebook.com facebook ULTIM’ORA. Scomparso da un mese, trovato morto Vincenzo Iannitti: giovane del posto portato in caserma. #chilhavisto #chilhavisters x.com