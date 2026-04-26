Trovata con dodici dosi di Lsd scatta la denuncia per spaccio In uno stabilimento un lavoratore in nero

Nella serata di ieri sono stati effettuati controlli nelle aree di Cervia e Milano Marittima, tra cui la stazione ferroviaria, il centro cittadino e la zona lungomare. Durante le verifiche, sono stati trovati un individuo con dodici dosi di LSD e un lavoratore irregolare in uno stabilimento. Per entrambe le situazioni sono state avviate le procedure di denuncia e sanzione previste dalla legge.

Nella serata di ieri sono stati fatti mirati controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia amministrativa e di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria, al centro cittadino e alla zona lungomare di Cervia e Milano.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Nel corso dei controlli viene trovata in possesso di dodici dosi di Lsd, scatta la denuncia per spaccioNella serata di ieri sono stati fatti mirati controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia amministrativa e di... Leggi anche: Isola del Liri, chiuso un bar per spaccio. Trovato anche un lavoratore a nero Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Quarticciolo, il caveau sotto la mattonella: così veniva nascosta la droga alla 'Madonnina'; Nuovo blitz dei carabinieri al Quarticciolo, 12 arresti nell'operazione antidroga con droni; Blitz con droni contro lo spaccio, dodici arresti; Napoli, trovate nell'ascensore 2 pistole, 26 proiettili e 7mila euro. Sembrerebbe essere stata trovata la donna scomparsa il giorno 22 aprile a Baronissi (Sa). I Vigili del Fuoco e le associazioni di volontari che in questi giorni sono stati impegnati nelle ricerche sono sul posto, a qualche centinaia di metri dell'abitazione della si - facebook.com facebook Una donna di 60 anni è stata trovata senza vita in un bosco di Trivigno, in Valtellina. Sul corpo le tracce di morsi, forse dei cani del proprietario dei terreni. @TgrRaiLombardia rainews.it/tgr/news rainews.it/tgr/lombardia/…. x.com