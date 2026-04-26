Nel corso dei controlli viene trovata in possesso di dodici dosi di Lsd scatta la denuncia per spaccio

Durante i controlli effettuati nella serata di ieri, sono state ispezionate diverse aree della città, tra cui la stazione ferroviaria, il centro e la zona lungomare di Cervia e Milano Marittima. Nel corso delle operazioni, è stato trovato in possesso di dodici dosi di LSD, portando alla denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti. Le verifiche sono state condotte per garantire il rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la legalità nelle aree pubbliche.

Nella serata di ieri sono stati fatti mirati controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia amministrativa e di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria, al centro cittadino e alla zona lungomare di Cervia e Milano.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Carabinieri, controlli sul territorio: 44enne trovata in auto con un coltello da cucina, scatta la denunciaUn 34enne residente a Pennabilli è stato deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol. Anagni. Controlli dei Carabinieri sul territorio. Arrestato un 19enne con 44 dosi di cocaina pronte per lo spaccioANAGNI – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati in particolar modo in materia di stupefacenti da parte dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ministero della Salute - Nuovo focolaio di Dermatite nodulare contagiosa in Sardegna.; Aggiornamento focolaio dermatite bovina: dalle ispezioni nessun contagio; Dermatite bovina nel Sarrabus: i primi controlli della ASL rassicurano gli allevatori; Dermatite nodulare bovina: ispezioni della Asl nei focolai del Sud Sardegna. Controlli dei Nas in 558 mense di ospedali: irregolarità nel 42,7% dei casiNel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) hanno condotto una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi ... ilsole24ore.com https://www.lsdmagazine.com/2026/04/23/successo-per-la-francia-autentica-nel-road-show-per-gli-operatori-pugliesi/ - facebook.com facebook Dalla scoperta dell’LSD negli anni ’40 allo stop imposto negli anni ’70, fino alla ripresa degli studi negli ultimi anni: la ricerca su sostanze psichedeliche torna a esplorare il loro possibile impiego contro ansia, depressione e dipendenze. ne abbiamo parlato su x.com