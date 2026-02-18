Isola del Liri chiuso un bar per spaccio Trovato anche un lavoratore a nero

A Isola del Liri, i Carabinieri hanno chiuso un bar dopo aver scoperto attività di spaccio di droga e aver trovato un dipendente non in regola. La scoperta è avvenuta durante un blitz nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio, quando i militari hanno controllato il locale e il suo personale. Durante le verifiche, sono stati sequestrati diversi narcotici e identificato un lavoratore che operava senza contratto.

Operazione a largo raggio dei Carabinieri di Sora. Sospesa la licenza a un locale del centro divenuto ritrovo di pregiudicati Tolleranza zero verso l'illegalità nella "movida" del sorano. È questo il bilancio di una massiccia operazione di controllo del territorio condotta nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio dai Carabinieri della Compagnia di Sora. I militari, supportati da personale specializzato, hanno passato al setaccio i luoghi di maggior aggregazione giovanile, facendo scattare provvedimenti che vanno dalla sospensione delle licenze a pesanti sanzioni amministrative. Il provvedimento più grave ha riguardato un noto bar situato nel centro di Isola del Liri, gestito da un 33enne del posto.