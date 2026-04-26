Trofeo Liberazione il Venezia spezza il dominio del Borgo | i tempi e le classifiche Foto

Sabato 25 aprile si è disputata la prima regata della stagione remiera a Livorno, con in palio il Trofeo Liberazione. La giornata ha visto numerosi cambi di regolamento e alcune polemiche relative all’organizzazione, oltre a tempi di gara più lunghi del previsto. Durante la competizione, il team di Venezia ha interrotto il predominio del Borgo, conquistando una vittoria significativa. La manifestazione si è protratta per tutta la giornata, coinvolgendo diverse squadre e attirando l’attenzione degli appassionati.

Cambi di regolamento, polemiche organizzative e tempi dilatati oltre ogni limite. Giornata lunga quella di sabato 25 aprile per il primo appuntamento della stagione remiera livornese, che ha messo in palio il Trofeo Liberazione. In mare, nello specchio d'acqua di fronte alla Bellana, ha vinto il.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Festa del podismo della Uisp Firenze, le classifiche e le fotoFirenze, 17 aprile 2026 – Mercoledì scorso alla piscina Le Pavoniere di Firenze è andata in scena la Festa del Podismo Uisp Firenze, appuntamento che... Leggi anche: Podismo, il 'Trofeo Liberazione' festeggia mezzo secolo: il programma completo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trofeo Liberazione, vince il Venezia davanti al Borgo; Progetto Gare Remiere 2026; 10° Trofeo Liberazione, nei gozzi a dieci vince il Venezia; 53° Trofeo della Liberazione: a Chiaravalle una grande giornata di ciclismo giovanile. Presentate le Gare Remiere 2026, si inizia col Trofeo LiberazioneLivorno, 21 aprile 2026 Presentate le Gare Remiere 2026, si inizia col Trofeo Liberazione ... livornopress.it Venezia ha celebrato l’81° anniversario della LiberazioneIl Comune di Venezia ha onorato l'81° anniversario della Liberazione con eventi in tutta la città, coinvolgendo diverse associazioni. lavocedivenezia.it Ieri tra una partita del figlio e una della figlia c'ho fatto incastrare anche qualche foto al Trofeo Liberazione Gare Remiere Città di Livorno. Nella gara a tempo su 2 batterie da 4 equipaggi ciascuno, la vittoria va alla Sezione Nautica Venezia 1924 davanti a Sezi - facebook.com facebook Presentate le Gare Remiere 2026, si inizia col Trofeo Liberazione #livorno #gareremiere #fondazionelem x.com