Mercoledì scorso alla piscina Le Pavoniere di Firenze si è svolta la Festa del Podismo organizzata dalla Uisp Firenze. L’evento ha visto le premiazioni della stagione appena conclusa e la presentazione delle novità previste per il 2026. La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale, durante il quale sono state consegnate le classifiche e mostrate le foto dell’evento.

Firenze, 17 aprile 2026 – Mercoledì scorso alla piscina Le Pavoniere di Firenze è andata in scena la Festa del Podismo Uisp Firenze, appuntamento che ha unito le premiazioni della stagione appena conclusa alla presentazione ufficiale delle novità per il 2026, chiudendosi con un momento conviviale. La serata si è aperta con i saluti della presidente Uisp Firenze, Gabriella Bruschi. Nel corso dell’iniziativa sono state premiate le prime dieci società classificate del Trofeo Camangi 2025 e le prime dieci del Trofeo Pollastri 2025, con coppe, targhe, iscrizioni gratuite alla HMF 2027 e tesseramenti omaggio per la stagione sportiva 20262027. Le classifiche La Festa del Podismo non si è limitata alla celebrazione dei risultati, ma ha rappresentato anche un passaggio di rilancio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa del podismo della Uisp Firenze, le classifiche e le foto

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