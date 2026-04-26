Trofeo BCC Montecatini foto e vincitori

Si è svolta a Montecatini Terme la 34ª edizione del Trofeo BCC Montecatini, un evento sportivo molto noto nella regione toscana. La manifestazione si è tenuta il 26 aprile 2026 e comprendeva anche l’8ª edizione del Memorial Luigi Urgo e il 23º Trofeo Simone Grazzini. Sono state scattate diverse foto e sono stati annunciati i vincitori di ciascuna categoria.

Montecatini Terme (Pistoia), 26 aprile 2026 – Torna uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario toscano: il 34° Trofeo BCC Montecatini – Banca Centro Toscana Umbria, affiancato dall’8° Memorial Luigi Urgo e dal 23° Trofeo Simone Grazzini. Una gara che non si limita al dato tecnico, ma che mette al centro il territorio, esaltando il profilo unico di Montecatini Terme. L’organizzazione dell’Atletica Montecatini si conferma solida e attenta, con partenza e arrivo dallo stadio cittadino e una distanza principale di 14,5 km, affiancata da percorsi ridotti pensati per non competitivi e camminatori. https:www.lanazione.itmontecatinisporttrofeo-bcc-montecatini-le-foto-della-corsa-jj9ilgwh Un’offerta ampia, capace di coinvolgere l’intero movimento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo BCC Montecatini, foto e vincitori Notizie correlate A Montecatini il 34° Trofeo Bcc MontecatiniMontecatini Terme (Pistoia), 22 aprile 2026 – Domenica 26 aprile appuntamento con il 34° Trofeo BCC Banca Centro Toscana Umbria, 8° Memorial Luigi... Trieste, assegnati i premi del Trofeo fotosub Mare Nordest 2026: ecco i vincitoriSi è chiusa domenica 19 aprile, con le premiazioni alla Società Triestina Sport del Mare, la seconda edizione del Trofeo FotoSub Mare Nordest –... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Montecatini il 34° Trofeo Bcc Montecatini; Podismo e polizia, torna il Trofeo della Questura di Firenze; Per la Liberazione si corre a Sesto con il trofeo Frosali-Memorial Magni; Cinquant’anni di Maratonina del Partigiano, che festa a Bonelle. Trofeo Bcc Montecatini, le foto e i vincitori della corsaLa vittoria assoluta è andata all’italo-marocchino Jilali Jamali (Gruppo Podistico Alpi Apuane) che termina la gara in 54’59, distaccando di 2’18’’ Fabio Marinelli (Podistica Medicea Poggio a Caiano) ... lanazione.it A Montecatini il 34° Trofeo Bcc MontecatiniMontecatini Terme (Pistoia), 22 aprile 2026 – Domenica 26 aprile appuntamento con il 34° Trofeo BCC Banca Centro Toscana Umbria, 8° Memorial Luigi Urgo e 23° Trofeo Simone Grazzini. Torna uno degli ap ... lanazione.it IL CHELSEA VOLA IN FINALE Il gol nel primo tempo di Enzo Fernandez vale la vittoria per i Blues, che accedono alla finale e si giocheranno il trofeo contro il Manchester City - facebook.com facebook ’ 8° Scudetto di fila (9° complessivo) per le Pantere, che battono 3-0 Milano in gara-4 e festeggiano il 31° trofeo della loro incredibile storia #Volley #Pallavolo #TheFinals #Conegliano x.com