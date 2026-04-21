Trieste assegnati i premi del Trofeo fotosub Mare Nordest 2026 | ecco i vincitori

Domenica 19 aprile si è conclusa a Trieste la seconda edizione del Trofeo FotoSub Mare Nordest, intitolato “Sguardi dal Mare”. La competizione internazionale di fotografia subacquea è stata organizzata da Mare Nordest e si è svolta presso la Società Triestina Sport del Mare. Numerosi fotografi provenienti da diversi paesi hanno partecipato, portando le loro immagini nel Golfo di Trieste. Le premiazioni hanno chiuso l’evento con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori.

Si è chiusa domenica 19 aprile, con le premiazioni alla Società Triestina Sport del Mare, la seconda edizione del Trofeo FotoSub Mare Nordest – “Sguardi dal Mare”, la competizione internazionale di fotografia subacquea organizzata da Mare Nordest che ha portato nel Golfo di Trieste fotografi di.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Oscar 2026: ecco le previsioni sui vincitori dopo la stagione dei premiA poche ore dalla consegna degli Oscar 2026, le previsioni non sono più una questione di gusto, ma di trend statistici consolidati. Premi Panathlon: ecco i vincitoriSono stati ufficializzati nella mattinata odierna i vincitori dei premi del Panathlon Sondrio per il 2025. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trieste, assegnati i premi del Trofeo fotosub Mare Nordest 2026: ecco i vincitori; Carabinieri di Udine: arrestati due uomini con due kg di hashish; Non c’è pace senza giustizia climatica. Mare Nordest, a Barcola studenti e bambini diventano eco-esploratori e fotografi per un giornoA Barcola il 17 aprile bambini e studenti protagonisti con iniziative ambientali e fotografiche di Mare Nordest. nordest24.it Trieste capitale della fotografia subacquea: torna il trofeo Fotosub Mare Nordest Sguardi al MareTorna a Trieste il Trofeo FotoSub Mare Nordest – Sguardi dal Mare, la competizione internazionale di fotografia subacquea che dal 17 al 19 aprile porterà nel Golfo di Trieste fotografi di livello na ... triestecafe.it Saranno bambini e ragazzi i protagonisti della giornata di venerdì 17 aprile a Barcola, con due iniziative dedicate all’educazione ambientale e alla creatività nell’ambito del Trofeo FotoSub Mare Nordest – “Sguardi dal Mare”, la competizione internazionale di f facebook A Barcola il 17 aprile bambini e studenti protagonisti con iniziative ambientali e fotografiche di Mare Nordest. #Friuli #Trieste #Eventi x.com