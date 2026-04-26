Tris della Pergolettese | il Lecco crolla e il Renate vola in terza

La Pergolettese ha battuto il Lecco 3-0 a Crema con i gol di Corti, Ferrandino e Roversi. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria importante, mentre il Lecco ha visto crollare la propria posizione in classifica. Nel frattempo, il Renate ha superato i Blucelesti e si è collocato in terza posizione nella graduatoria ufficiale.

? Cosa sapere La Pergolettese batte il Lecco 3-0 a Crema con i gol di Corti, Ferrandino e Roversi.. Il Renate supera i Blucelesti in classifica occupando la terza posizione ufficiale.. Il Lecco soccombe a Crema per 3-0 contro una Pergolettese già matematicamente salva, subendo un colpo durissimo che permette al Renate di superare i Blucelesti in terza posizione nella classifica ufficiale. La sfida giocata sul campo cremasco ha un ribaltamento dei rapporti di forza previsti, trasformando una partita apparentemente equilibrata in un monologo degli ospiti. Già dopo soli 11 minuti, la Pergolettese ha preso il comando dell’incontro grazie a un inserimento fulminante di Nicolò Corti, il quale, sfruttando un vuoto lasciato dai difensori lecchesi, ha superato Furlan con una testata precisa su un cross servito da Roversi sulla fascia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tris della Pergolettese: il Lecco crolla e il Renate vola in terza Notizie correlate Blucelesti scavalcati dal Renate. Lecco, stop che cambia il destino. La Pergolettese chiude con un trisIl Lecco perde malamente 3-0 a Crema contro una Pergolettese già salva e viene scavalcato al terzo posto in classifica dal Renate. Niente playoff per l'Inter U23, il Brescia blinda il 2° posto. Il Lecco crolla, sorpasso RenateIl Brescia blinda il secondo posto con il successo di Monza sull’Inter U23, che vede svanire il suo sogno playoff: risolve il solito Crespi (7 gol in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie C Girone A, tonfo esterno della Calcio Lecco. La Pergolettese vince con un tris: blucelesti ai playoff come quarta forza; La Pergolettese chiude alla grande: tris al Lecco nella festa salvezza al Voltini; Lecco, brusca frenata al Voltini la Pergolettese cala il tris e il Renate soffia il terzo posto; Calcio Serie C – Ko del Lecco contro la Pergolettese: finisce 3-0. Blucelesti scavalcati dal Renate. Lecco, stop che cambia il destino. La Pergolettese chiude con un trisEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Diretta | Pergolettese Lecco (risultato finale 3-0): Roversi cala il tris! (Serie C, 25 aprile 2026)Diretta Pergolettese Lecco streaming video tv, oggi sabato 25 aprile 2026: orario, probabili formazioni e risultato live del match di Serie C. ilsussidiario.net Lega Pro Riepilogo della giornata numero 37 della #SerieC. Rimandata all'ultima giornata la lotta per la promozione diretta del Girone B con Arezzo e Ascoli che si daranno battaglia negli ultimi 90 minuti. #SerieCSkyWifi - facebook.com facebook