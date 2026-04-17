Crollo ponte sul Trigno Domenico Racanati disperso dal 2 aprile La figlia | È sotto i detriti non fermatevi

Il 2 aprile un ponte sul fiume Trigno è crollato, portando alla dispersione di una persona di 53 anni. Da allora, le ricerche sono ancora in corso e il familiare della vittima ha condiviso un messaggio sui social chiedendo di non fermarsi. Le squadre di soccorso continuano a operare nella zona, mentre i detriti ostacolano le operazioni di ricerca. La famiglia aspetta notizie aggiornate sulla situazione.

La figlia di Domenico Racanati, il 53enne disperso nel crollo del ponte sul Trigno del 2 aprile, ha lanciato un appello sui social. "La sua auto è ancora sotto i detriti", ha scritto la giovane donna che chiede interventi rapidi per ritrovarlo. La moglie Vanessa: "So che non ci sei più, ma ti amo e non ti lascerò solo".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Domenico Racanati disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, trovata la targa della sua autoCon il passare delle ore aumentano i timori, ma non si fermano le ricerche di Domenico Racanati, il pescatore 53enne di Bisceglie disperso dopo il... Domenico Racanati disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, il dettaglio della telefonata e l'allarmeSono ore di angoscia per i familiari di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie di cui non si hanno più notizie dalla mattina del 2 aprile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ponte crollato su Trigno, potenziate le ricerche nel fiume e a terra dell'uomo di Bisceglie disperso; L'appello dalla figlia dell'uomo disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno: Non fermate le ricerche, fate il possibile per cercare mio padre; Ponte crollato sul Trigno, il video delle ricerche del disperso Domenico Racanati; Domenico Racanati disperso dopo il crollo del ponte in Molise, la figlia: Vi prego non fermatevi. Crollo ponte sul Trigno, Domenico Racanati disperso dal 2 aprile. La figlia: È sotto i detriti, non fermateviLa figlia di Domenico Racanati, il 53enne disperso nel crollo del ponte sul Trigno del 2 aprile, ha lanciato un appello sui social ... fanpage.it Crollo del ponte sul fiume Trigno, disperso Domenico Racanati: le ricerche riprendono all’albaPonte sul Trigno crollato durante il maltempo: tratto chiuso per allerta, ma due auto in transito al momento del cedimento, indagini in corso sulle responsabilità e su un uomo disperso. notizie.it MONTENERO DI BISACCIA. Quattordicesimo giorno di ricerche tra la foce del Trigno e la costa, ma di Domenico Racanati non vi è traccia. Il pescatore pugliese risulta disperso dal 2 aprile, quando è crollato il ponte sulla statale 16 Ne parliamo nel tg di #teler - facebook.com facebook Ponte sul Trigno, si cerca il biscegliese Domenico Racanati sotto il troncone crollato. La figlia: «Non fermatevi» VIDEO x.com