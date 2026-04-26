Trieste non può perdere il Premio Luchetta

La regione ha confermato l’esclusione del Premio Luchetta dai finanziamenti triennali 2026-2028, nonostante l’intervento del Tar. Di conseguenza, l’evento culturale perde 140mila euro all’anno. Questa decisione riguarda la partecipazione del premio nel programma di sostegno economico regionale. La situazione si è sviluppata dopo le valutazioni legali e le comunicazioni ufficiali, senza variazioni rispetto alle decisioni precedenti.

La regione, anche dopo l'intervento del Tar, conferma l’esclusione del Premio Luchetta dagli eventi inseriti nel finanziamento triennale 2026-2028 e l’evento culturale perde 140mila euro all’anno. La presidente Daniela Schifani-Corfini ha dichiarato a Il Piccolo che la manifestazione, dedicata.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Ricorso al Tar dopo il "taglio" dei finanziamenti: la Regione chiamata a rivedere la decisione sul Premio LuchettaIl risultato della graduatoria era conosciuto da qualche mese, ma il mancato finanziamento al Premio giornalistico intitolato a Marco Luchetta ha... Premio Saba: Valduga trionfa con Lacrimae Rerum a TriesteLa vittoria di Patrizia Valduga per la raccolta *Lacrimae Rerum* segna un momento significativo per la scena letteraria del Nord-Est italiano,... Tutti gli aggiornamenti Francesca Albanese a Trieste per il premio LuchettaGli strumenti per camminare verso la pace ci sono e ce n'è uno in particolare, il diritto - ha detto -. Ancora intravedo la speranza in questa mobilitazione globale che c'è stata in questo Paese, a ... rainews.it Albanese, 'polemiche per il premio Luchetta? Non rispondo'Non rispondo, mi godo il premio e il significato che ha assieme a chi ha deciso di conferirmelo. Così Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per la situazione dei diritti umani nei ... ansa.it