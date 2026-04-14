Equitazione | i risultati dell’ultima giornata a San Zeno Toscana Tour per i big Un podio tricolore

Da sport.quotidiano.net 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con una vittoria italiana la 20esima edizione del Toscana Tour di equitazione a San Zeno. Nell’ultima giornata, la poliziotta ha conquistato il primo posto nel Gran Premio, mettendo in mostra le proprie capacità. La competizione ha visto partecipanti internazionali e italiani, con un podio tutto tricolore che ha chiuso la manifestazione. La gara si è svolta nel rispetto delle regolamentazioni e senza incidenti.

AREZZO Si è chiusa con una vittoria del tricolore la 20esima edizione del Toscana Tour. Francesca Ciriesi della Polizia di Stato si è aggiudicata l’ultimo Gran Premio della sfida internazionale. In sella a Cathy Rouge PS è stata l’unica a centrare il netto sugli ostacoli nel percorso di base e al barrage. Seconda posizione per Mohammad Saeed Al Ghurair con Etoile de Beliard. A completare il podio ancora un azzurro: Emio Bicocchi con Quartostormaccia Bb88. Poi in classifica un nutrito gruppo di italiani: Giacomo Casadei, Luca Coata, Paolo Paini e Eugenio Grimaldi in un finale che ha visto trionfare il tricolore. Atto finale anche per la prima tappa dell’ Italian Champions Tour 2026, il circuito di salto ostacoli che ha visto impegnate 30 squadre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

equitazione i risultati dell8217ultima giornata a san zeno toscana tour per i big un podio tricolore
© Sport.quotidiano.net - Equitazione: i risultati dell’ultima giornata a San Zeno. Toscana Tour per i big. Un podio tricolore

Equitazione: il Toscana Tour negli impianti aretini di San Zeno. Gran premio dello Csi. Ultima giornata di sfideAREZZO Ultimo atto della 20esima edizione del Toscana Tour che per quattro settimane di seguito ha portato nei campi dell’Arezzo Equestrian Centre il...

EQUITAZIONE, LA SHOWGIRL OSPITE DELL’EVENTO DI PRIMAVERA CON I GRANDI CAMPIONI. Toscana Tour dei vip: Elisabetta Canalis illumina il super fine settimana di San ZenoAREZZO La presenza di Elisabetta Canalis accende i riflettori sull’Arezzo Equestrian Centre, dove è in pieno svolgimento il Toscana Tour nella...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.