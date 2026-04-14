Equitazione | i risultati dell’ultima giornata a San Zeno Toscana Tour per i big Un podio tricolore

Si è conclusa con una vittoria italiana la 20esima edizione del Toscana Tour di equitazione a San Zeno. Nell’ultima giornata, la poliziotta ha conquistato il primo posto nel Gran Premio, mettendo in mostra le proprie capacità. La competizione ha visto partecipanti internazionali e italiani, con un podio tutto tricolore che ha chiuso la manifestazione. La gara si è svolta nel rispetto delle regolamentazioni e senza incidenti.

AREZZO Si è chiusa con una vittoria del tricolore la 20esima edizione del Toscana Tour. Francesca Ciriesi della Polizia di Stato si è aggiudicata l’ultimo Gran Premio della sfida internazionale. In sella a Cathy Rouge PS è stata l’unica a centrare il netto sugli ostacoli nel percorso di base e al barrage. Seconda posizione per Mohammad Saeed Al Ghurair con Etoile de Beliard. A completare il podio ancora un azzurro: Emio Bicocchi con Quartostormaccia Bb88. Poi in classifica un nutrito gruppo di italiani: Giacomo Casadei, Luca Coata, Paolo Paini e Eugenio Grimaldi in un finale che ha visto trionfare il tricolore. Atto finale anche per la prima tappa dell’ Italian Champions Tour 2026, il circuito di salto ostacoli che ha visto impegnate 30 squadre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Equitazione: i risultati dell’ultima giornata a San Zeno. Toscana Tour per i big. Un podio tricolore Equitazione: il Toscana Tour negli impianti aretini di San Zeno. Gran premio dello Csi. Ultima giornata di sfideAREZZO Ultimo atto della 20esima edizione del Toscana Tour che per quattro settimane di seguito ha portato nei campi dell’Arezzo Equestrian Centre il... EQUITAZIONE, LA SHOWGIRL OSPITE DELL’EVENTO DI PRIMAVERA CON I GRANDI CAMPIONI. Toscana Tour dei vip: Elisabetta Canalis illumina il super fine settimana di San ZenoAREZZO La presenza di Elisabetta Canalis accende i riflettori sull’Arezzo Equestrian Centre, dove è in pieno svolgimento il Toscana Tour nella... Fervono i lavori all'impianto di recupero integrale di San Zeno. E' l'azienda stessa a fare il punto, comunicando che in questi giorni sono stati completati i collaudi “a freddo” della nuova linea di recupero energetico dei rifiuti urbani. A breve inizieranno i collaudi - facebook.com facebook