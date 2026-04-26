Triathlon | Bianca Seregni vola a Samarcanda e sfiora il podio

Durante le ultime World Series di triathlon a Samarcanda, Bianca Seregni ha concluso la gara in sesta posizione alla distanza olimpica. La competizione ha visto numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, con Seregni che ha mantenuto un buon ritmo fino alla fine. La gara si è svolta lungo un percorso che comprendeva nuoto, ciclismo e corsa, con la atleta italiana che ha dimostrato una buona performance complessiva.

? Cosa sapere Bianca Seregni sesta alla distanza olimpica delle World Series di triathlon a Samarcanda.. L'azzurra chiude a 1'48" dalla britannica Beth Potter vincitrice della prova in Uzbekistan.. La distanza olimpica delle World Series di triathlon a Samarcanda vede Bianca Seregni conquistare il sesto posto, sfiorando la top five con un distacco di 1’48” rispetto alla vittoria della britannica Beth Potter. L’evento disputatosi in Uzbekistan ha messo al centro della scena le prestazioni delle atlete impegnate nei 1500 metri a nuoto, nei 40 km di ciclismo e nei 10 km di corsa. La competizione è stata dominata dalla britannica Beth Potter, che ha tagliato il traguardo con un cronometro di 1:53:17, riuscendo a prevalere sulla transalpina Leonie Periault, arrivata seconda a soli 9 secondi di distanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Triathlon: Bianca Seregni vola a Samarcanda e sfiora il podio Notizie correlate Leggi anche: Triathlon, Bianca Seregni sfiora la top five nelle World Series di Samarcanda su distanza olimpica Triathlon a Samarcanda: trionfo di Vilaca e Azzano nella top 15? Cosa sapere Vasco Vilaca vince il triathlon World Series 2026 a Samarcanda con 1:43'33". Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Triathlon, Bianca Seregni sfiora la top five nelle World Series di Samarcanda su distanza olimpica; World Series Triathlon 2026: Bianca Seregni brilla a Samarcanda, è sesta. Vince Beth Potter; Triathlon, Nicola Azzano in top 15 a Samarcanda. Costretto al ritiro Alessio Crociani; Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Samarcanda delle World Series. Triathlon, Bianca Seregni sfiora la top five nelle World Series di Samarcanda su distanza olimpicaOttima sesta posizione per Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro) nella gara femminile su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di ... oasport.it Bianca Seregni riscrive la storia del triathlon italiano. Testa a Los Angeles 2028A 25 anni, ha gareggiato da protagonista ad una Olimpiade, vinto tre tappe di World Cup, ottenuto il miglior piazzamento di sempre dell'Italia nella Serie Mondiale e si appresta ad affrontare il ... gazzetta.it DOPO ANNI REGIONE LOMBARDIA ALZA BANDIERA BIANCA SU PEDEMONTANA La decisione della Giunta regionale di eliminare dalla programmazione urbanistica la Pedemontana nei comuni interessati dalla tratta D rappresenta la certificazione dell’im - facebook.com facebook