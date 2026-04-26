Una bambina di un anno e mezzo è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nel giardino di casa a Loria, nel Trevigiano. La piccola è stata estratta da sotto il tosaerba del padre e trasportata in ambulanza all’ospedale di Padova, dove si trova in terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni sono considerate stabili, ma la prognosi resta riservata. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di accertamenti.

La piccola, un anno e mezzo, è ricoverata in terapia intensiva pediatrica a Padova. Stabile, ma in prognosi riservata dopo l’incidente nel giardino di casa a Loria Sono ancora gravissime le condizioni dellla bambina di un anno e mezzo rimasta incastrata sotto il tosaerba guidato dal padre nel giardino della loro abitazione a Loria, in provincia di Treviso. La piccola è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova, dove è stata trasferita in elicottero nella serata di sabato dopo un primo accesso al pronto soccorso di Castelfranco Veneto. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il quadro clinico resta estremamente delicato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Treviso, bimba incastrata sotto il tosaerba del padre: resta in condizioni gravissime

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