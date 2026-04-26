Paura nel Trevigiano bimba di 18 mesi incastrata in un tosaerba | le condizioni restano gravissime

Da feedpress.me 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di 18 mesi è rimasta incastrata nella ruota di un tosaerba a Loria, nel Trevigiano. È stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni gravissime e in terapia intensiva. La prognosi resta riservata. Le autorità stanno indagando sull’incidente per chiarire l’accaduto.

Restano gravissime le condizioni della bambina di 18 mesi ricoverata in terapia intensiva a Padova con prognosi riservata dopo essere rimasta incastrata nella ruota di un tosaerba a Loria, nel Trevigiano. L’incidente risale al tardo pomeriggio di ieri. La piccola stava giocando nel giardino di casa quando è stata travolta dal papà 30enne che stava facendo manovra alla guida del trattorino tagliaerba. Alla scena ha assistito anche la mamma 29enne. I genitori hanno portato la figlia in auto all’ospedale di Castelfranco Veneto, da dove poi è stata trasferita in elicottero a Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica per curare le lesioni gravissime.🔗 Leggi su Feedpress.me

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