Una bambina di 18 mesi è rimasta ferita gravemente dopo essersi incastrata in un tosaerba a Loria, nel Trevigiano. L’incidente è avvenuto mentre la bambina era in casa con i genitori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la piccola in ospedale. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell’accaduto.

Una bambina di 18 mesi è rimasta incastrata nel tosaerba mentre era a casa con i genitori a Loria, nel Trevigiano. La piccola, che ora verserebbe in condizioni gravissime e sarebbe in pericolo di vita, è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Padova. Intanto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica del terribile incidente domestico. Il dramma è avvenuto intorno alle 18 di oggi, sabato 25 aprile, nel giardino dell’abitazione. La piccola pare si trovasse vicino ai genitori, una coppia di 30 e di 29 anni. Subito è stato lanciato l'allarme ed è stato chiamato il 112. A quel punto è partita la macchina dei soccorsi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Treviso, bimba di 18 mesi resta incastrata nel tosaerba: è gravissima

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