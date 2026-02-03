Max Oliva vince premio al Festival di Comicorto con il film ‘Fortunata

Max Oliva, regista e sceneggiatore di Caserta, ha conquistato il premio ‘Cinema Senza Barriere’ al Festival Comicorto di Alessandria. La vittoria arriva con il suo film ‘Fortunata’, presentato al pubblico nel teatro Ambra, dove ha ricevuto l’apprezzamento della giuria e degli spettatori.

Max Oliva, regista e sceneggiatore casertano, ha vinto il premio ‘Cinema Senza Barriere’ al Festival Comicorto, tenutosi al Teatro Ambra di Alessandria. Il riconoscimento è andato al cortometraggio ‘Fortunata’, realizzato nei paesi della Caserta, tra Casola, Santa Maria Capua Vetere e Formia. Il film, presentato nella sezione dedicata all’integrazione, al disagio sociale e alla disabilità, racconta la storia di Fortunata, un’adolescente sensibile e amante dei libri, vittima di un’esperienza dolorosa: sua madre, apparentemente attenta alle sue esigenze, in realtà la sfrutta per farla prostituire. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Oliva vince premio al Festival di Comicorto con il film ‘Fortunata Approfondimenti su Max Oliva Ciak, si gira: Amarcort Film Festival debutta con il premio Cinema e Sport al regista riminese Gianmarco Liggieri Vanessa Redgrave al Torino Film Festival: premio Fondazione CRT e anteprima mondiale con Franco Nero Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Max Oliva Argomenti discussi: Diego Botta vince il Comicorto Fest ad Alessandria. Il premio «Cinema senza barriere» è stato assegnato dall’Officina Creativa del Cissaca a “Fortunata” di Max Oliva Bartolozzi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.