Max Oliva vince premio al Festival di Comicorto con il film ‘Fortunata

Max Oliva, regista e sceneggiatore di Caserta, ha conquistato il premio ‘Cinema Senza Barriere’ al Festival Comicorto di Alessandria. La vittoria arriva con il suo film ‘Fortunata’, presentato al pubblico nel teatro Ambra, dove ha ricevuto l’apprezzamento della giuria e degli spettatori.

Max Oliva, regista e sceneggiatore casertano, ha vinto il premio ‘Cinema Senza Barriere’ al Festival Comicorto, tenutosi al Teatro Ambra di Alessandria. Il riconoscimento è andato al cortometraggio ‘Fortunata’, realizzato nei paesi della Caserta, tra Casola, Santa Maria Capua Vetere e Formia. Il film, presentato nella sezione dedicata all’integrazione, al disagio sociale e alla disabilità, racconta la storia di Fortunata, un’adolescente sensibile e amante dei libri, vittima di un’esperienza dolorosa: sua madre, apparentemente attenta alle sue esigenze, in realtà la sfrutta per farla prostituire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

