Treno per l’aeroporto | costi raddoppiati e lavori fino al 2029

I costi per il raccordo ferroviario tra Brindisi e l’aeroporto sono aumentati fino a 161 milioni di euro, con la fine dei lavori prevista nel 2029. L’opera, che collega la stazione cittadina con lo scalo aeroportuale, richiede ancora diversi interventi e lavori di completamento. La proroga dei tempi di realizzazione ha portato a un incremento delle spese necessarie per la realizzazione dell’intera infrastruttura.

? Cosa sapere Costi del raccordo ferroviario Brindisi-aeroporto salgono a 161 milioni con fine lavori nel 2029.. Mancanza di fondi extra e sovrapposizione con il progetto Shuttle mettono in dubbio l'opera.. I costi per il nuovo raccordo ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento sono balzati da 60 a 161 milioni di euro, con il completamento dell’opera slittato al 2029 secondo quanto emerso durante l’audizione di Rfi nella quinta commissione del consiglio regionale. Mentre le procedure di esproprio avanzano su terreni agricoli e aree naturali delicate, la pianificazione infrastrutturale della zona si trova davanti a un bivio di incertezza finanziaria e tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treno per l’aeroporto: costi raddoppiati e lavori fino al 2029 Notizie correlate DAZN acquista i diritti della CEV Champions League fino al 2029 e degli Europei di pallavolo fino al 2028L’intesa raggiunta riconferma la centralità di DAZN nel panorama della pallavolo internazionale: “La pallavolo europea è su DAZN dal 2018. Pordenonelegge, Agrusti presidente fino al 2029Michelangelo Agrusti sarà presidente della Fondazione Pordenonelegge fino al 2029. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’offesa del treno per Fiumicino. L’Italia della paura avvelena i lupi; Non solo caos parcheggi all'aeroporto: segnaletica e viabilità da rifare, ancora niente treno; Come raggiungere WEC; Collegamento stazione-Aeroporto del Salento: fissata la data di avvio del cantiere. Non solo caos parcheggi all'aeroporto: segnaletica e viabilità da rifare, ancora niente trenoIl problema della sosta selvaggia al San Francesco si somma alla cartellonistica scarsa sulla Centrale umbra e all'assenza della stazione nonostante un progetto già definito ... corrieredellumbria.it Il collegamento per l'aeroporto tra ritardi, costi crescenti e scelte ancora da chiarireLe riflessioni di Carmine Dipietrangelo sul progetto di collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento ... brindisireport.it Con la carta docente dovrebbe essere possibile comprare i biglietti del treno, ma né Trenitalia né Italo sono convenzionati. Cosa si può fare - facebook.com facebook Il Como riparte, Genoa ko 2-0: Fabregas non molla il treno Champions, è a -2 dalla Juve|Fiorentina-Sassuolo senza gol x.com