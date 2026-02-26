DAZN ha acquisito i diritti di trasmissione per la CEV Champions League fino al 2029 e per gli Europei di pallavolo fino al 2028. La piattaforma continuerà a offrire agli appassionati le principali competizioni europee di questo sport, rafforzando la propria presenza nel settore. La conferma di questi accordi segna un impegno crescente nel panorama delle trasmissioni sportive online.

L’intesa raggiunta riconferma la centralità di DAZN nel panorama della pallavolo internazionale: “La pallavolo europea è su DAZN dal 2018. Come broadcaster abbiamo investito nel corso degli anni per valorizzare questo diritto che è un fiore all’occhiello della nostra offerta multisport”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. “Siamo orgogliosi di essere diventati un punto di riferimento per i tifosi della pallavolo italiana e internazionale e questi rinnovi confermano il nostro impegno a lungo termine. Non vediamo l’ora che arrivi l’estate per tifare le nostre campionesse, che dopo i successi degli scorsi anni lotteranno per conquistare l’ultimo titolo mancante del ciclo vincente guidato da Julio Velasco. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - DAZN acquista i diritti della CEV Champions League fino al 2029 e degli Europei di pallavolo fino al 2028

CEV Champions League ed Europei volley su DAZN fino al 2029DAZN rinnova la CEV Champions League fino al 2029e acquisisce gli Europei di volley 2026 e 2028, rafforzando la sua offerta multisport La pallavolo...

DAZN acquista i diritti della Copa del Rey in diretta fino al 2029Già Official Broadcaster in Italia della LaLiga dal 2018, DAZN arricchisce ulteriormente l’offerta di calcio iberico assicurandosi anche i diritti...

Pallavolo Televisione – Tutti il grande volley italiano, europeo e mondiale su DAZN sino al 2028 ed anche l’Europeo di beachLa pallavolo europea continua a dominare la scena su DAZN. Il broadcaster leader nell’intrattenimento sportivo rafforza il proprio ruolo come punto di riferimento per tutti i tifosi del grande volley, ... ivolleymagazine.it

Agcm, nuova istruttoria sull'accordo Tim - Dazn per i Diritti Serie A 2021-24DAZN Black Friday. Tutti i piani per seguire la Serie A Enilive a sconto fino all’8 dicembre. Attiva ora. L'Autorità Garante della Concorrenza e ... digital-news.it