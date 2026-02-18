Tredici Pietro, rapper e cantautore, si trova in gara a Sanremo 2026 dopo aver portato in scena un tour tutto esaurito e aver collaborato con artisti noti. La sua partecipazione al festival si concreta con il brano

(askanews) – Tredici Pietro, rapper e cantautore già reduce da un tour sold out e importanti collaborazioni, sarà per la prima volta in gara alla 76 edizione del Festival di Sanremo con il brano Uomo che cade. «Sono in attesa della grande scossa. Sono ancora un metro fuori, aspettando di essere elettrizzato. Spero sarà un’esperienza indimenticabile. Il mio primo ricordo di Sanremo è Renga che vince Angelo e canta la canzone dopo aver ricevuto il premio di vincitore, bellissima scena». Tredici Pietro a Sanremo 2026: il significato di Uomo che cade. L’inedito Uomo che cade è scritto da Tredici Pietro insieme ad Antonino Dimartino. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo il successo dell'ultimo tour, Tredici Pietro è in gara a Sanremo 2026 con il brano "Uomo che cade". La video-intervista

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, in gara a Sanremo 2026 - La volta buona 09/12/2025

