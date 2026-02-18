Dopo il successo dell' ultimo tour Tredici Pietro è in gara a Sanremo 2026 con il brano Uomo che cade La video-intervista
(askanews) – Tredici Pietro, rapper e cantautore già reduce da un tour sold out e importanti collaborazioni, sarà per la prima volta in gara alla 76 edizione del Festival di Sanremo con il brano Uomo che cade. «Sono in attesa della grande scossa. Sono ancora un metro fuori, aspettando di essere elettrizzato. Spero sarà un’esperienza indimenticabile. Il mio primo ricordo di Sanremo è Renga che vince Angelo e canta la canzone dopo aver ricevuto il premio di vincitore, bellissima scena». Tredici Pietro a Sanremo 2026: il significato di Uomo che cade. L’inedito Uomo che cade è scritto da Tredici Pietro insieme ad Antonino Dimartino. 🔗 Leggi su Amica.it
Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, in gara a Sanremo 2026 - La volta buona 09/12/2025
Tredici Pietro: «Ho fatto pace con il mio cognome. A Sanremo canto la paura di cadere di una generazione» facebook
SANREMO | Tredici Pietro: "Non pensare solo alla performance, serve vivere e reagire". Al Festival porta Uomo che cade. Duetta su Vita del padre Gianni Morandi e Lucio Dalla #ANSA x.com