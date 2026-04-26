Tre portaerei nel Golfo | Washington prepara la guerra lunga contro Teheran

Nel Golfo, sono attualmente presenti tre portaerei statunitensi, una situazione senza precedenti negli ultimi anni. La loro mobilitazione fa parte di una strategia militare che coinvolge anche altri mezzi e unità navali. Questa operazione avviene in un momento di tensione crescente tra gli Stati Uniti e Teheran, con il governo americano che mantiene una presenza costante nella regione. La presenza delle navi ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori internazionali.

La presenza simultanea di tre portaerei statunitensi nelle acque del Medio Oriente non è un dettaglio tecnico, né una semplice misura di rassicurazione per gli alleati. È un messaggio politico e militare di prima grandezza. Con l’arrivo della USS George H. W. Bush accanto alla USS Gerald R. Ford e alla USS Abraham Lincoln, gli Stati Uniti tornano a concentrare nella regione una massa navale che non si vedeva dal 2003, cioè dalla vigilia dell’invasione dell’Iraq. Il paragone non è casuale. Allora la concentrazione di portaerei serviva a preparare una guerra terrestre e aerea contro Baghdad. Oggi serve a costruire un dispositivo di pressione...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Tre portaerei nel Golfo: Washington prepara la guerra lunga contro Teheran Notizie correlate Israele prepara gli alleati a una guerra in Libano più lunga di quella contro TeheranIsraele potrebbe proseguire la guerra contro Hezbollah in Libano anche dopo la fine dell'operazione militare con gli Usa contro l'Iran. Leggi anche: Trump-Iran, venti di guerra: la più grande portaerei al mondo entra nel Mediterraneo. Teheran frena: «Accordo pronto in tre giorni» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tre gruppi da battaglia di portaerei statunitensi potrebbero essere dispiegati contemporaneamente in Medio Oriente; Gli Usa sono a corto di missili, ma minacciano di occupare lo Stretto di Hormuz; Tre portaerei davanti all’Iran: quando la pressione diventa strategia. Se Washington mostra i muscoli, Teheran guarda lo Stretto; Trump: Se l'Iran non negozia si troverà ad affrontare seri problemi mai visti prima. Tre portaerei statunitensi arriveranno in Medio Oriente. Portaerei George Bush arrivata in Medio OrienteLa portaerei americana Uss George H.W. Bush (CVN-77) è entrata nell'area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti ... iltempo.it Hormuz, Trump ordina di distruggere le navi-posamine: arriva la portaerei Bush nel GolfoTeheran incassa i primi pedaggi dalle navi civili, mentre Israele attende il via libera per l'offensiva finale ... msn.com La Casa Bianca invierà Witkoff e Kushner in Pakistan, parte anche Araghchi. Tre portaerei americane nell’area, però scatta l’allarme sulle scorte dei missil Leggi l'articolo #Iran - facebook.com facebook Tre portaerei americane nell’area del Centcom. Non accadeva dal 2003. x.com