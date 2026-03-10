Israele si sta preparando a prolungare la presenza militare in Libano, con l’obiettivo di affrontare Hezbollah oltre la conclusione dell’attuale operazione contro l’Iran. Le autorità israeliane hanno comunicato la possibilità di continuare le azioni sul terreno anche dopo il termine delle operazioni congiunte con gli Stati Uniti contro il regime iraniano. La situazione rimane tesa e i piani di escalation sono stati definiti.

Israele potrebbe proseguire la guerra contro Hezbollah in Libano anche dopo la fine dell'operazione militare con gli Usa contro l'Iran. È quanto riferisce il Financial Times, ripreso dalla stampa israeliana. Secondo una delle fonti citate, l'obiettivo dello Stato ebraico è "infliggere danni sufficienti in modo che non ci sia questo timore costante di dover evacuare i residenti del nord". Gli ha fatto eco un diplomatico arabo secondo il quale "gli israeliani stanno preparando gli attori internazionali alla prospettiva che la guerra con Hezbollah possa protrarsi e durare più a lungo della guerra con l'Iran". Per ora, le truppe dell'Idf operano principalmente vicino al confine e non sono impegnate in un'avanzata in profondità in territorio libanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele prepara gli alleati a una guerra in Libano più lunga di quella contro Teheran

