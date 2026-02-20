Trump-Iran venti di guerra | la più grande portaerei al mondo entra nel Mediterraneo Teheran frena | Accordo pronto in tre giorni

La portaerei più grande al mondo è entrata nel Mediterraneo, aumentando la tensione tra Stati Uniti e Iran. La mossa arriva dopo l’ultimatum di Donald Trump, che ha dato agli Ayatollah tre giorni per raggiungere un accordo. Teheran, invece, ha risposto che è disposto a negoziare in tre giorni, rassicurando su un possibile accordo rapido. La situazione si fa sempre più incerta, mentre si avvicina un possibile punto di svolta.

Inizia a correre il cronometro di una potenziale crisi in Iran. Dopo l'ultimatum lanciato ieri dal presidente americano Donald Trump, che dal palco del Board of Peace ha concesso agli Ayatollah solo dieci giorni per un accordo definitivo, la risposta militare americana inizia a prendere forma. La USS Gerald R. Ford, ovvero la portaerei più grande del mondo, è entrata ufficialmente nel Mar Mediterraneo. E i siti online specializzati nel tracciamento del traffico navale indicano che il cacciatorpediniere USS Mahan, classe Arleigh Burke e parte del gruppo d'attacco della portaerei Ford, è in transito attraverso lo Stretto di Gibilterra.