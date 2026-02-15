Viaggiava con due panetti di hashish nascosti nell' imbottitura del sedile | arrestato

Un uomo di 24 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Milano mentre trasportava due panetti di hashish nascosti nell’imbottitura del sedile della sua auto. Durante un controllo nella zona di Porta Venezia, gli agenti hanno scoperto la sostanza stupefacente nascosta in modo ingegnoso sotto il sedile.

Un uomo di 24 anni è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile di Milano durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nella zona di Porta Venezia. L’intervento è avvenuto intorno alle 21.30 di venerdì 13 febbraio, quando gli agenti della VI Sezione, impegnati nei controlli nell’area e nelle vie limitrofe, hanno notato il giovane uscire con atteggiamento sospetto da un locale di via Lambro e dirigersi verso un’auto parcheggiata. L’uomo è stato quindi fermato per un controllo in viale Brianza. Durante le verifiche gli agenti lo hanno trovato in possesso di 120 euro in contanti e 5,5 grammi di hashish.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un uomo è stato arrestato lungo l’autostrada nel settore settentrionale di Roma, mentre viaggiava con circa tre chili di hashish nascosti a bordo del veicolo.

La Polizia di Bergamo ha arrestato un giovane che si aggirava con fare sospetto nel centro di Almenno San Bartolomeo.

