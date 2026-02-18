Oltre venti giovani fondano l’associazione politica Forlì2035 | Il futuro non si aspetta si costruisce

Lunedì, più di venti giovani hanno costituito ufficialmente l’associazione politica Forlì2035, motivati dalla volontà di influenzare il futuro della città. La loro decisione nasce dall’impegno di partecipare attivamente alla vita locale, invece di aspettare che le cose cambino da sole. Durante l’assemblea, hanno sottolineato che il loro obiettivo è costruire un domani migliore, partendo dai problemi concreti di Forlì, come la mancanza di spazi verdi e il trasporto pubblico inefficiente.

Il prossimo appuntamento è già in programma mercoledì 4 marzo alle 18:30 al Bifor (Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 14) “Il futuro non si aspetta, si costruisce.” Con queste parole si è aperta lunedì l’assemblea costituente che ha dato vita ufficialmente a Forlì2035, l’associazione nata dall’iniziativa di oltre venti giovani che hanno scelto di non restare spettatori della propria città, ma di diventarne protagonisti. Quello che era nato come un laboratorio di idee oggi diventa un’associazione strutturata, con uno statuto, un consiglio direttivo e una visione chiara: promuovere il coinvolgimento delle giovani generazioni nella vita politica.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Napoli, il gap si fa incolmabile: da oggi si costruisce il futuroNapoli ha perso terreno nel campionato, e la distanza dalla vetta si fa sempre più difficile da colmare.

Centro per anziani o asilo? Si discute il futuro dell'ex scuola elementare. E intanto si aspetta il futuro "polo dell'infanzia"Si discute del futuro dell'ex scuola elementare di Madonna dell'Albero, ora al centro di un dibattito tra riqualificazione come centro per anziani o asilo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.