L’Associazione Le Mani di Napoli al fianco del Teatro Sannazaro

L’Associazione Le Mani di Napoli interviene dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, uno dei simboli culturali della città. L’incendio, divampato nella notte, ha causato danni significativi alla struttura, causando paura tra gli operatori e il pubblico. L’associazione si impegna a sostenere il teatro per le riparazioni e la ripresa delle attività. La comunità napoletana si stringe attorno alle persone coinvolte, sperando in una pronta riapertura del teatro. I lavori di messa in sicurezza sono già iniziati.

“L’Associazione Le Mani di Napoli esprime profonda vicinanza e solidarietà al Teatro Sannazaro, colpito dal grave incendio che ha ferito uno dei luoghi più rappresentativi della cultura partenopea. In questo momento di grande dolore per la città, l’Associazione - si legge in una nota - manifesta la propria sincera vicinanza alla famiglia Sansone, storica anima e custode del teatro, e a tutte le artiste, gli artisti e i lavoratori che negli anni hanno reso il Sannazaro un presidio vivo di identità, memoria e creatività. Le Mani di Napoli conferma sin da ora la propria disponibilità a essere parte attiva nel percorso di rilancio del teatro e comunica di essere già in contatto con le istituzioni locali per l’organizzazione di una III Edizione Straordinaria di “Napoli Crea – Made in Italy”, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, interamente dedicata al sostegno del Teatro Sannazaro.🔗 Leggi su Napolitoday.it Teatro La Fenice di Venezia al fianco del Teatro Sannazaro di Napoli: “Dalle ceneri si può rinascere”Il Teatro La Fenice di Venezia invia un messaggio di solidarietà al Teatro Sannazaro di Napoli, colpito dal fuoco che lo ha danneggiato a causa di un incidente avvenuto la settimana scorsa. Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli: le dichiarazioni del sindaco Gaetano ManfrediIl Teatro Sannazaro di Napoli è stato colpito da un incendio, che ha causato ingenti danni alla storica struttura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le Mani di Napoli al fianco del teatro Sannazaro; Sotto il manto di Maria. Un nuovo inizio per l’associazione leccese della Medaglia Miracolosa; Dall'embargo a Cuba agli studenti bloccati a Gaza: Mani rosse antirazziste torna in piazza per il 47esimo sit-in; Mani in pasta e lavoro di squadra: Confartigianato Mantova fa team building alla Cleca. Le Mani di Napoli al fianco del Teatro SannazaroL’Associazione Le Mani di Napoli esprime profonda vicinanza e solidarietà al Teatro Sannazaro, colpito dal grave incendio che ha ferito uno dei luoghi più ... napolivillage.com Le mani sui cuori, visite sanitarie gratuite ad Aiello del SabatoLa prevenzione sanitaria arriva ad Aiello del Sabato con un ciclo di visite mediche specialistiche gratuite aperte alla cittadinanza. L’iniziativa è promossa dall’associazione Le Mani sui Cuori A.P.S. corriereirpinia.it Il rogo che ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro, provocando danni ingenti alla struttura, priva Napoli di un luogo dal grande valore simbolico, sul cui palco sono passati artisti come Sarah Bernhardt, Eduardo Scarpetta ed Eleonora Duse. facebook Con le istituzioni, i gestori e i proprietari del Teatro Sannazaro abbiamo avviato un percorso concreto per restaurarlo e rigenerarlo, senza interrompere la programmazione: il Governo guidato da Giorgia Meloni c’è e farà la sua parte. x.com