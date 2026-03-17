tragedia in italia pedone travolto da un tir e ucciso

Martedì 17 marzo a Milano si è verificato un incidente mortale in cui un pedone è stato investito e ucciso da un tir all’incrocio tra piazza Ovidio e via Mecenate, nella zona est della città. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e ha causato la morte immediata della vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Grave incidente nel primo pomeriggio di martedì 17 marzo a Milano: un pedone è morto dopo essere stato investito da un tir all’incrocio tra piazza Ovidio e via Mecenate, nella zona est della città. L’impatto, secondo quanto ricostruito nelle prime fasi, è avvenuto intorno alle 14.20. La vittima è un uomo la cui identità non è stata resa nota nell’immediatezza, in attesa delle verifiche e delle comunicazioni ufficiali. Tra gli effetti personali trovati addosso all’uomo sono stati segnalati auricolari per ipoudenti. Questo particolare, emerso nelle prime verifiche, ha portato a ritenere plausibile che si trattasse di una persona anziana, anche se l’età non è stata confermata formalmente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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