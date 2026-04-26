Travolto dal trattore a Bellano | 79enne salvato con l' elicottero

Domenica mattina, un uomo di 79 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando con il suo trattore in una zona difficile da raggiungere nella frazione di San Grato, nel territorio di Bellano. L’incidente si è verificato in un’area impervia, e la sua situazione ha richiesto l’intervento di un elicottero per il trasporto in ospedale. I soccorritori sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente.

Un uomo di 79 anni è rimasto seriamente ferito domenica mattina dopo essere stato sbalzato dal suo trattore in una zona impervia del territorio di Bellano, nella frazione di San Grato. L'allarme è scattato poco prima delle dieci: la chiamata ai soccorsi ha messo in moto una macchina articolata.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Alpinista scivola sul Gran Sasso: salvato dal soccorso alpino con l'elicotteroIl soccorso alpino e speleologico abruzzese è intervento il 18 aprile sul Gran Sasso, vicino via delle Creste, per soccorrere un alpinista di 34 anni... Bellano, escursionisti bloccati in una zona impervia: recuperati con elicottero e verricelloBellano (Lecco), 21 marzo 2026 – Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco in azione per il recupero di due persone disperse in una zona... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Travolto dal trattore, 75enne trasportato in ospedale in elisoccorso; Tragedia a Itri: un uomo muore schiacciato dal suo trattore; Serle, è Giuliano Franzoni l’uomo travolto dal trattore; La mano gli resta sotto al giunto del trattore e perde tre dita, incidente agricolo a Spoltore. Tragedia a Polistena, muore bimba di 5 anni travolta dal trattore del padreImmane tragedia in contrada Monte: la piccola Chiara Mammola è morta sul colpo. Il papà Vincenzo, camionista, stava lavorando nel terreno di famiglia e le indagini ora dovranno anche accertare se la f ... reggio.gazzettadelsud.it Tragedia a Polistena, bimba di 5 anni perde la vita travolta da un trattoreUna tragedia le cui cause sono ancora tutte da accertare si è verificata ieri, nel tardo pomeriggio, nelle campagne di contrada Monte, nelle immediate ... inquietonotizie.it TRAVOLTO DA UN TRENO ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA: morto un uomo in Puglia, bloccata la linea Lecce-Milano - facebook.com facebook Travolto e ucciso in strada, il dramma del barboncino Totò. “Chi guidava non si è fermato” x.com