Durante la trasmissione sul Nove, Travaglio ha commentato una vicenda legata a Delmastro, sottolineando che Meloni avrebbe chiesto le dimissioni di Idem per una cifra di 3000 euro. Ha inoltre accusato Delmastro di aver nascosto una società con la figlia di Caroccia dal Parlamento, evidenziando come questa omissione possa far sorgere sospetti su altre attività legate a quella società.

“Stiamo parlando di una cosa gravissima. l’ha nascosta al Parlamento, ha messo tutto tranne quella società perché perché è ovvio che se uno va a vedere “5 forchette” dice ‘guarda un po’, andiamo a vedere chi sono le altre quattro’. Delmastro se ne sarebbe dovuto andare alla prima pubblicazione dei suoi redditi, delle sue proprietà, se avesse scritto “5 Forchette S.r.l.” in Biella, e invece è sopravvissuto altri due anni e mezzo perché non l’ha scritta e adesso dicono che non è grave”. Così il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ad Accordi&Disaccordi, il programma sul Nove condotto da Luca Sommi, commentando le dichiarazioni della Presidente Meloni sulle dimissioni del sottosegretario Delmastro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delmastro, Travaglio sul Nove: “Meloni chiese le dimissioni di Idem per 3000 euro. Delmastro ha nascosto la società con la figlia di Caroccia”

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