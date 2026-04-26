In un articolo recente, Marco Travaglio ha affermato che il Partito Democratico si sarebbe schierato con la linea del governo sulla questione della guerra e della difesa. La sua analisi si concentra sulla presunta convergenza tra le posizioni dei due soggetti politici in questi ambiti, suscitando discussioni tra gli osservatori politici e i media. La vicenda ha attirato l'attenzione di chi segue da vicino le dinamiche politiche italiane.

? Cosa sapere Marco Travaglio denuncia l'allineamento del PD alla linea di Meloni su guerra e difesa.. La convergenza su riarmo e sicurezza mette in discussione l'identità politica di Elly Schlein.. Durante la puntata di sabato sera del programma Accordi&Disaccordi condotto da Luca Sommi sul canale Nove, Marco Travaglio ha evidenziato una sostanziale coincidenza di intenti tra il Partito Democratico e la linea di Meloni su temi decisivi per il Paese. Il direttore ha espresso un profondo senso di divergenza rispetto alle aspettative maturate con l’elezione di Elly Schlein. Secondo quanto emerso durante il confronto televisivo, l’illusione che la nuova guida del PD potesse tradurre in azioni concrete i principi di disarmo, tutela dell’ambiente e promozione della pace si è scontrata con una realtà politica differente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Travaglio shock: il PD è allineato alla Meloni su guerra e difesa

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