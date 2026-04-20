La rete autostradale e stradale siciliana è tra le peggiori d' Europa Cna Fita lancia l' allarme

La rete autostradale e stradale in Sicilia è considerata tra le peggiori d'Europa, secondo quanto riferisce un’associazione di categoria. La situazione viene definita gravissima, con ripercussioni sullo sviluppo economico e sulla mobilità nella regione. La denuncia arriva in un momento in cui si discute di investimenti e interventi per migliorare le infrastrutture stradali. La condizione delle strade siciliane è al centro di molte discussioni pubbliche.

"La condizione della rete autostradale e stradale siciliana è tra le peggiori d'Europa. Un limite gravissimo che pesa negativamente sullo sviluppo della nostra terra''. Con queste parole il presidente regionale di Cna Fita Sicilia Salvatore Ranno apre un'analisi drammatica sullo stato delle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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