Trasferta notturna a Foggia | fiori granata per i tifosi morti

I tifosi ultras della squadra granata hanno organizzato una trasferta notturna a Foggia, partendo da Salerno e tornando nella stessa notte. L’obiettivo era deporre uno striscione e un fascio di rose sotto il settore ospiti dello stadio Zaccheria, in ricordo di quattro giovani tifosi pugliesi deceduti in un incidente stradale tempo fa. La visita si è svolta in silenzio, senza eventi pubblici o manifestazioni ufficiali.