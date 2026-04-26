Trasferta notturna a Foggia | fiori granata per i tifosi morti
I tifosi ultras della squadra granata hanno organizzato una trasferta notturna a Foggia, partendo da Salerno e tornando nella stessa notte. L’obiettivo era deporre uno striscione e un fascio di rose sotto il settore ospiti dello stadio Zaccheria, in ricordo di quattro giovani tifosi pugliesi deceduti in un incidente stradale tempo fa. La visita si è svolta in silenzio, senza eventi pubblici o manifestazioni ufficiali.
Gli ultras granata hanno scelto di mettersi in viaggio ieri notte: Salerno-Foggia e ritorno per deporre uno striscione e un fascio di rose sotto il settore ospiti dello stadio Zaccheria, in ricordo di 4 giovani tifosi pugliesi morti tempo fa in un incidente stradale. Lo scenarioOggi la curva.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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