Derby a Rimini trasferta organizzata dalla Pallacanestro Forlì | 150 tifosi in trasferta col bus

Una trasferta di tutto rispetto quella organizzata dalla Pallacanestro Forlì per il derby di domenica contro Rimini. Sono 150 i tifosi che seguiranno la squadra in bus, pronti a sostenere i loro in un match importante. I biglietti disponibili sono stati tutti assegnati, e l’entusiasmo tra i supporter è già palpabile. La partita inizia alle 15 e sarà un’ occasione per mettere alla prova le ambizioni di entrambe le squadre.

Sono 150 i biglietti messi a disposizione alla Pallacanestro Forlì 2.015 in vista del derby di domenica (palla a due alle 15). prossima a Rimini contro la Dole. La trasferta sarà organizzata sotto la responsabilità della società di viale Corridoni. "A ciascun biglietto dovrà corrispondere.

