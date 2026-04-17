Udinese-Torino trasferta vietata | stop ai biglietti per i tifosi granata

La partita tra Udinese e Torino, prevista per sabato 2 maggio alle 15 allo stadio Friuli, ha suscitato una misura restrittiva. La Prefettura di Udine ha stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Torino. Questa decisione mira a regolamentare l’afflusso di pubblico e garantire l’ordine durante l’incontro. Nessun’altra restrizione è stata annunciata riguardo alla presenza di tifosi in trasferta.

Si alza il livello di attenzione attorno a Udinese-Torino. In vista della sfida in programma sabato 2 maggio alle 15 allo satdio Friuli, la Prefettura di Udine ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Torino. Una misura netta che di fatto blocca la trasferta.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Udinese-Roma, trasferta vietata ai tifosi giallorossiNiente trasferta per i tifosi della Lupa in occasione di Udinese-Roma, che si giocherà lunedì 2 febbraio. Udinese-Fiorentina, trasferta vietata ai tifosi violaLa Prefettura dispone la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Firenze in vista della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari; Corsa salvezza: per il Cagliari sei partite complicate. Le concorrenti hanno un percorso (in teoria) più facile; Calcio: Udinese, trauma distrattivo al bicipite femorale per Davis; Casadei torna decisivo: nuova chance in vista contro la Cremonese. Torino, trasferta vietata a Cremona: stop ai tifosi dopo gli scontri con il VeronaIl calcio si ferma, o meglio si restringe, davanti alle esigenze dell’ordine pubblico. La trasferta del Torino a Cremona, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Zini, si giocherà senza i tifosi ... giornalelavoce.it Calcio, vietata trasferta a Cremona a residenti in provincia di TorinoIn vista della partita di domenica alle 12.30 tra Cremonese e Torino allo stadio Zini, sono stati adottati alcuni provvedimenti dal . (ANSA) ... ansa.it La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari della 35^ giornata di campionato. L’Udinese ospiterà il Torino alle ore 15.00 di sabato 2 maggio e sarà il penultimo impegno dei bianconeri davanti al proprio pubblico. La gara, inoltre, sarà trasmessa esclu facebook Lega @SerieA comunica che Udinese-Torino, 35a giornata di campionato, si disputerà sabato 2 maggio alle ore 15.00 x.com