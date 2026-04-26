Oggi la Recanatese affronta una trasferta difficile contro il Teramo, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per la permanenza in campionato. La squadra cercherà di migliorare la propria posizione in classifica in una partita che si preannuncia intensa e combattuta. Il calendario, infatti, presenta incontri complessi nelle prossime settimane, rendendo questa sfida ancora più decisiva per il futuro del team.

La Recanatese si gioca oggi un’altra significativa fetta di salvezza ma il calendario è brutale visto che impone, al penultimo turno, la trasferta sul campo del Teramo, attuale terza forza del campionato e che vuole ancora coltivare quel lumicino di speranza che la matematica gli concede per il bersaglio grosso, pur nella consapevolezza che occorrerebbero una serie di miracoli concatenati. D’altronde basta ascoltare le dichiarazioni che arrivano dalla sponda abruzzese per rendersi conto di come i giallorossi troveranno un avversario agguerrito e determinato. "Noi – ha dichiarato alla vigilia il tecnico Marco Pomante fautore della scalata del "Diavolo" dalla Promozione alle soglie del professionismo – abbiamo tante motivazioni e tanta rabbia nonostante probabilmente non raggiungeremo l’obiettivo pur con numeri oltremodo positivi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trasferta da brividi. La Recanatese all’esame del Teramo

Notizie correlate

Verso l’esame con il Teramo. "Recanatese, serve questa compattezza»Quei timidi segnali positivi che ogni tanto fanno capolino per poi essere clamorosamente smentiti nella partita successiva ora più che mai dovranno...

Esame al Bonolis. "Recanatese, il Teramo alla ricerca dei 3 punti»Si può concedere solo un minimo barlume di possibilità di poter competere ancora per il bersaglio grosso guardando la classifica del Teramo,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sampdoria a Cesena per la salvezza. Trasferta libera per i tifosi; Akragas a Serradifalco, Catania: Trasferta insidiosa; Impegni esterni da brividi per Varesina e Castellanzese contro Milan Futuro e Chievo; Cremonese, notte da brividi al Maradona: serve un’impresa, per avvicinarsi alla salvezza.

Serie A Silver: trasferta da brividi per le capolisteNel programma della quarta giornata, il tris al comando del Girone A composto da Senago, Milano 1946 e TMC Platform Poviglio è impegnato in trasferta, mentre la Tecnovap Verona, capolista del Girone B ... baseball.it

Tifosi in delirio a Fiumicino: accoglienza da brividi per la squadra di ritorno da BergamoTifosi in delirio a Fiumicino per il rientro della squadra laziale da Bergamo. L'approdo alla finale ha regalato una boccata d'ossigeno ... laziopress.it

! Prima trasferta del mese di Aprile, dopo due sfide in casa, per la Prima Squadra. Una gara dal peso specifico enorme contro il Corsagna. Servono altri tre punti per tenere viva la fiammella per la salvezza dir - facebook.com facebook

Causa trasferta di lavoro ho due biglietti da vendere per il 10 Maggio alle 19:00, sul centrale. Fila 4 posti 68 e 70 della Tribuna Tevere #internazionaliBNL #Roma #ATP x.com