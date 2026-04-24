Si può concedere solo un minimo barlume di possibilità di poter competere ancora per il bersaglio grosso guardando la classifica del Teramo, avversario dopodomani della Recanatese al "Bonolis". I "diavoli biancorossi", a due giornate dalla fine, sono a meno 4 dalla leader Ostiamare, accusano anche un ritardo di due lunghezze dall’Ancona e stanno pagando, a carissimo prezzo, alcuni inopinati scivoloni recenti come la sconfitta a San Mauro Pascoli contro i romagnoli ora retrocessi ed il nulla di fatto casalingo con il Termoli. Battute di arresto che hanno vanificato l’exploit al Del Conero (uno 0-2 che non ammette ulteriori discussioni) e la rimonta casalinga nel recupero contro la capolista.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Esame al Bonolis. "Recanatese, il Teramo alla ricerca dei 3 punti»

Notizie correlate

Verso l’esame con il Teramo. "Recanatese, serve questa compattezza»Quei timidi segnali positivi che ogni tanto fanno capolino per poi essere clamorosamente smentiti nella partita successiva ora più che mai dovranno...

Ancona travolgente al "Tubaldi", poker alla Recanatese: i dorici restano in testa in compagnia del TeramoRECANATI - Spietata nel primo tempo, accorta e quasi impenetrabile nella ripresa.

Contenuti utili per approfondire

Esame al Bonolis. Recanatese, il Teramo alla ricerca dei 3 puntiSi può concedere solo un minimo barlume di possibilità di poter competere ancora per il bersaglio grosso guardando la classifica del Teramo, avversario dopodomani della Recanatese al Bonolis. I ... msn.com

L’Atletico si prepara all’esame RecanateseArchiviate le due vittorie casalinghe contro San Marino e Castelfidardo (con reti di Maio, Sbrissa e Didio), l’Atletico Ascoli è pronto per tornare a giocare in trasferta a Recanati in un derby sempre ... ilrestodelcarlino.it